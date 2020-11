Les personnages de Demon Slayer comme s’ils faisaient partie d’un dessin animé

À ce point peu de consommateurs d’anime n’ont pas entendu parler de la bonne réputation de Demon Slayer. Son film a été réalisé avec tous les box-offices du Japon, étant un best-seller. De plus, de grands producteurs d’animation japonais ont réagi à un tel triomphe.

La réputation de cette aventure d’action remplie de batailles épiques entre démons a fait sensation sur les réseaux sociaux et les forums. Par conséquent, nous recevons constamment de nouvelles illustrations et cosplays. L’un des moments forts de ces derniers jours a été celui-ci, une reconstitution parfaite de la bataille avec The Spider Mother et Tanjiro.

Pour cette raison, et comme il n’y a rien qui nous rend plus heureux ce jour-là qu’un bon cosplay, nous allons aujourd’hui vous montrer un groupe de Demon Slayer:

Les personnages principaux de l’anime sont parfaitement caractérisés Dans un joli étang entouré de cerisiers, style japonais très traditionnel.