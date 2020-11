Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, le nouvel épisode du super-héros arachnide pour PS4 et PS5, aura un costume spécial basé sur “Un nouvel univers”. La suite du titre qui a triomphé sur PS4 et marqué le «redémarrage» de l’univers Spiderman dans les jeux vidéo, inclura ce costume en hommage au film d’animation oscarisé Spider-Man: A New Universe.

Pour acheter ce costume hommage au célèbre film Spider-Man, les joueurs devront précommander n’importe quelle édition du jeu, soit au format physique ou numérique via le PlayStation StoreSur PlayStation 4 et PlayStation 5. En plus de cette récompense juteuse pour les fans du super-héros, comprend également une combinaison CLUE (Active Temporal Tracking Intrinsic Positioning suit), un engin de gravité et trois points de compétence supplémentaires. pour augmenter les capacités de combat et les pouvoirs plus rapidement.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales | Sony

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Il sera lancé sur PS4 le 12 novembre, et une semaine plus tard, il le fera sur PS5, coïncidant avec la sortie de la nouvelle console sur notre territoire. La version nouvelle génération proposera aux joueurs des graphismes 4K et HDR 2, ainsi que d’autres éléments au niveau visuel grâce au lancer de rayons et à l’optimisation de l’éclairage, des ombres et des détails des personnages.