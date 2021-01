Écrit par Jacinto Araque sur Google Maps

Avouons-le, Google Maps vous a sauvé la vie à plus d’une et plus de deux reprises, que ce soit dans votre propre ville ou en dehors de celle-ci, La vérité est que l’outil Google peut être votre meilleur allié lorsque vous ne savez pas comment vous rendre à destination.

Nous vous recommandons | C’est le nouveau design arrondi qui viendra bientôt sur Google Maps pour Android

Cependant, il se peut que tout ce que Google Maps nous offre d’une part, il nous enlève de l’autre. lorsque nous essayons de nous informer avec des opinions sur un site spécifique que nous recherchons, Tu sais ce que nous voulons dire?

Le faux contenu semble inonder Google Maps

Qu’il y a des gens qui se consacrent à la falsification des commentaires sur pratiquement tous les sites Web qui offrent des recommandations, C’est un fait, et la vérité est que, parfois, il est difficile de détecter ce type de commentaires et d’évaluations, même pour le Google tout-puissant et omniscient.

Mais la vérité est que, comme nous pouvons le lire dans Digital Trends, Google est confronté à des défis lorsqu’il s’agit de lutter contre ce problème, et l’entreprise passe beaucoup de temps assistance aux utilisateurs de l’application sur un terrain similaire au “Far West”.

Et pas toujours ces publications et évaluations ne sont généralement destinées à mettre un score positif, mais il est également utilisé pour nuire à l’image de certaines entreprises, ce qui leur est préjudiciable, car ils peuvent cesser de recevoir certaines visites pour la même raison.

Google Maps fait non seulement face à de fausses évaluations et critiques, mais aussi aux escrocs

La société a déclaré au réseau américain CNBC que vous êtes dans un combat constant pour lutter contre les spammeurs des entreprises locales, et il investit précisément dans le développement de systèmes automatiques et manuels pour détecter et éliminer ces fausses évaluations.

De plus, de nombreux utilisateurs utilisent également la plateforme Google pour les escroqueries, en y postant de faux hôtels, Profiter des utilisateurs qui font leurs réservations en ligne et leur tromper beaucoup d’argent.

En ce moment, l’entreprise compte un bon nombre de bénévoles et d’équipes d’employés pour supprimer ces faux avis et escroqueries, nous espérons donc que petit à petit ce type de contenu sera réduit sur la plateforme.