La saison hivernale devrait mettre plus de pression sur le système hospitalier mexicain en raison du COVID-19

Les unités de soins incitatifs devraient également devenir saturées au cours des prochains mois.

Ceci, si les services de santé sont sursaturés, pourrait entraîner une vague de décès parmi la population du pays.

La situation du COVID-19 dans le monde se durcit dans de nombreux pays qui avaient déjà plus ou moins contrôlé la pandémie. Au Mexique également, où la baisse des cas n’a pas vraiment été aussi importante, un plus grand nombre d’infections et de décès sont observés. Si cette tendance se poursuit, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington, cela pourrait être une mauvaise marche.

Dans les données citées par El Universal, même dans le meilleur des cas, jusqu’à 142000 décès dus au COVID-19 pourraient être dénombrés d’ici mars 2021 au Mexique. Dans le pire des cas, cependant, l’IHME assure que 152 000 décès pourraient s’accumuler à cause de la pandémie. Selon l’Institut, ce scénario se verrait si les mesures de restriction sanitaire dans la République continuent de s’assouplir. Par exemple, la distance saine et l’utilisation de masques faciaux.

Selon l’IHME, la différence de 10 000 décès pourrait être observée avec l’utilisation massive de masques faciaux. Bien que les perspectives soient négatives, l’Institut s’attend toujours à ce que cette reprise des cas soit beaucoup moins intense que la première vague au Mexique. En moyenne, il y aurait entre 400 et 500 décès par jour. Son apogée serait atteint dans les derniers jours de l’année, du 29 au 31 décembre. Au cours du mois de janvier, ils s’attendent à ce que les décès commencent à baisser.

La pandémie de COVID-19 au Mexique s’intensifie

Il convient de noter qu’il y a quelques jours à peine, le nombre de décès dans le pays dépassait le mur psychologique de 100 000 morts. Des agents comme El País ont repris les chiffres, soulignant qu’avec ce «jalon», le pays devient l’un de ceux avec le taux de mortalité le plus élevé par rapport aux personnes infectées. Face à ce type d’articles, le gouvernement fédéral a tenté de relativiser les chiffres, accusant toutes les manchettes de drame.

Bien entendu, la situation n’est pas aussi compliquée dans tout le pays. Certaines entités connaissent une crise du COVID-19 plus importante que d’autres. Selon El Financiero, Querétaro, Mexico (CDMX), Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila et Nuevo León sont sur le point de revenir au feu rouge. Selon le gouvernement fédéral, ils travaillent avec les autorités locales pour essayer de sensibiliser la population à suivre des mesures sanitaires plus strictes.

Surtout dans la vallée du Mexique, la situation prend des teintes plus sévères. Dans les données d’Infobae, la chef du gouvernement CDMX, Claudia Sheinbaum, a exclu l’établissement d’un couvre-feu pour le COVID-19, comme cela a été fait dans d’autres épicentres mondiaux. Mais, dans un accord avec l’État du Mexique (EdoMex), il a été convenu d’établir une loi sèche dans la région le week-end. Et ainsi, essayez de réduire quelque peu l’incidence des rassemblements sociaux massifs.

Autres signes de l’aggravation de la pandémie dans le pays

Comme le début de la crise du COVID-19, des phénomènes similaires directement liés à la pandémie commencent à se manifester. Récemment, des pénuries de produits ont commencé à être signalées dans des magasins tels qu’Amazon et Walmart. Comme au début de l’année, les catégories de nettoyage sont celles qui ont tendance à être le plus à risque de ne pas s’adapter à la demande publique. Non seulement cela, mais cela pourrait profiter à des marques qui ne sont pas parmi les plus populaires du marché.

Il existe également des différences dans ce deuxième pic de cas de COVID-19 au Mexique. CDMX met en œuvre un nouveau système de code QR dans plusieurs entreprises de la capitale. Avec l’initiative, il est prévu d’avoir un suivi beaucoup plus étroit des cas d’infection. Non seulement cela, mais des alertes peuvent être émises lorsque quelqu’un est malade. Et de cette manière, donnez un avertissement à toutes les personnes qui auraient pu mettre en danger leur intégrité de leur santé.