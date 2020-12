L’ancien Rare Steve Mayles réagit à la dernière apparition des personnages de la bande-annonce de Super Smash Bros.Ultimate.

Lors du gala des Game Awards, nous avons eu plusieurs annonces, parmi lesquelles la révélation du prochain personnage à venir dans Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch. Sefirot rejoindra la vaste liste du jeu et a été confirmé avec une bande-annonce incroyable, qui présentait également différents personnages du jeu. Entre eux, Banjo et Kazooie, ce qui pouvait être vu de manière fantastique.

Ce niveau de détail n’est pas passé inaperçu par son créateur, Steve Mayles, qui a partagé sur son compte Twitter le moment où Banjo et Kazooie sont apparus. Leurs déclarations indiquent que le développeur halluciné avec eux: “Peau et pendentif dynamiques? Banjo et Kazooie de la Nintendo 64 seraient tellement jaloux!”, A écrit Mayles. Bien sûr, il a vraiment aimé le design des personnages avec ces graphique.

Un joueur a répondu à ce tweet que Mayles lui avait demandé Que j’ai ressenti quand il a vu ses personnages apparaître dans une bande-annonce comme celle-ci réagissant à l’arrivée de nouveaux combattants. “Est quelque chose Merveilleux, teint avec un peu de tristesse pour ce qui aurait pu être je suppose. Mais reste Il y a de l’espoir! », A répondu Mayles, exprimant clairement sa déception face à l’absence de la saga.

Pourtant, le créateur voulait laisser un porte ouverte avec cette dernière phrase. Qui sait si Banjo et Kazooie reviendront un jour, mais il y a certainement des millions de fans dans le monde qui attendent avec eux. bras ouverts pour qu’il en soit ainsi. Que cela se produise ou non, il est intéressant de vous rappeler que le 26 mars 2021, l’amiibo Banjo et Kazooie sortira, un chiffre qui semble spectaculaire.

En savoir plus: Super Smash Bros.Ultimate, Nintendo Switch, Banjo & Kazooie et Steve Mayles.

