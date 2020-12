Josef Fares sera de retour au gala des Game Awards, apparemment pour montrer It Takes Two, son nouveau projet.

Nous continuons à rencontrer de nouveaux arrivants et des visages familiers à la liste de gala Les Game Awards, l’événement qui aura lieu le 10 décembre et dans lequel des prix seront distribués aux meilleurs jeux vidéo de l’année. Et où, en plus de voir les bandes-annonces des prochaines versions et des nouvelles “Première mondiale”, nous rencontrerons le jeu de l’année.

Apparemment, Fares montrera des nouvelles de It Takes Two, son nouveau projetIl y aura, comme l’organisation vient de l’annoncer, le créateur Josef Fares, connu notamment pour être le directeur de jeux comme Brothers et A Way Out. Apparemment, il sera en train de dévoiler plus de son nouveau projet, appelé It Takes Two, qui a été présenté pour la première fois au EA Play Live l’été dernier. Une nouvelle aventure coopérative qui, selon son créateur “rompra avec tout ce que les joueurs peuvent attendre d’un jeu vidéo de plateforme”.

En effet, Fares est le protagoniste de l’un des moments les plus inoubliables du gala The Game Awards, lors de la promotion de A Way Out, il a arraché le micro du présentateur. Geoff Keighley pour faire une déclaration sur le gala des Game Awards, en le comparant à des événements similaires dans le monde du cinéma et en concluant par un “Fuck the Oscars” qui est entré dans l’histoire comme l’un des moments les plus hilarants du secteur.

Au gala, nous verrons aussi visages célèbres du monde du cinéma, comme les actrices Gal Gadot ou Brie Larsson. Parmi les autres nouvelles que nous verrons, la présence de Among Us se démarque, qui montrera sa nouvelle carte aux Game Awards 2020.

En savoir plus: EA et It Take Two.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');