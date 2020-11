Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Ça fait un an depuis Bleu clair Dans son dernier chapitre, elle a fait un clin d’œil à l’identité queer du protagoniste du jeu, dans laquelle des drapeaux de fierté gay et trans étaient affichés sur son bureau, ouvrant la possibilité que l’alpiniste de plate-forme soit une femme trans. Mais maintenant son créateur, Maddy Thorson, a parlé du problème sur son blog personnel, où elle confirme que Celeste est trans et est sincère quant aux raisons pour lesquelles elle n’en avait pas discuté auparavant.

Dans son blog, la développeur explique les raisons pour lesquelles elle n’a pas voulu clarifier ces doutes et c’est parce qu’elle-même ne comprenait pas pleinement sa propre identité de genre, pour laquelle elle ne voulait rien de public à ce sujet. Le Canadien explique: «La communauté Celeste voulait des éclaircissements sur l’identité des Madeline depuis longtemps, et je ne blâme personne de vouloir ça, mais les réalités désordonnées de ma propre identité de genre et de sortir du placard ont signifié que j’avais besoin de temps avant de pouvoir en parler ouvertement. “

La vision d’elle-même de Thorson est devenue plus définie au fur et à mesure que le développement du DLC progressait, Maddy écrit:

“Pendant le développement de Celeste, je ne savais pas que Madeline ou moi étions trans. Pendant le développement du DLC, j’ai commencé à avoir une intuition. Après le développement, je sais maintenant que nous le sommes tous les deux.”

“Si je pouvais recommencer depuis le début du développement de Celeste, sachant tout ce que je sais maintenant sur Madeline et moi-même … Est-ce que je l’écrirais différemment? Oui, probablement”

Le développeur termine par une réflexion sur sa relation avec le personnage:

“Je suis une personne très différente et Celeste n’aurait pas été le même jeu. Sur le plan personnel, Celeste est à propos de qui j’étais, ce qui inclut cette lutte pour être comprise.”



