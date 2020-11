Après avoir quitté Ubisoft Québec en février, l’un des esprits créatifs de Dragon Age se lance dans un nouveau projet.

Mike Laidlaw, co-créateur et directeur créatif de la célèbre saga Dragon Age, vient d’annoncer la création de Jeux de briques jaunes, un nouveau studio de développement de jeux vidéo basé dans la ville canadienne de Québec. Comme on peut le voir sur le site officiel, cette nouvelle équipe entend travailler sur «des projets de haute qualité qui donnent la priorité à l’expérience utilisateur, avec un gameplay innovant et des IP originales».

Rejoindre Laidlaw sont plusieurs anciens combattants d’Ubisoft, tels que Frédéric St-Laurent B., Jeff Skalski et Thomas Giroux. Dans le communiqué de présentation, ils énoncent une philosophie de travail où la flexibilité est la clé: “Nous prenons le bien-être au sérieux et nos horaires sont conçus avec la flexibilité à l’esprit pour prendre en compte la nature imprévisible de la création de jeux et de la sortie place à l’inspiration “.

Pour le moment, aucun projet du studio n’a transpiréPour le moment, ils n’ont formalisé aucun développement, mais ils prônent «l’interactivité et la liberté» pour leur travail et se disent ouverts à toutes sortes de possibilités. “Yellow Brick Games est fier d’être un employeur qui offre l’égalité des chances et croit fermement que les meilleures équipes créatives sont composées de membres diversifiés et encourage vivement les personnes de tous horizons à postuler. “

Laidlaw, qui après avoir quitté Bioware, était depuis 2018 dans l’équipe de Ubisoft Québec et, après un an dans leurs rangs, il a quitté l’entreprise en février dernier. Pendant ce temps, il a également été consultant pour le jeu vidéo espagnol The Waylanders. Maintenant, l’un des principaux responsables de la saga à succès Dragon Age commence un nouveau chemin, en même temps qu’EA continue avec le développement de Dragon Age 4.

