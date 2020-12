Ce personnage de Dragon Ball n’est pas vraiment chauve

Récemment un des nouvelles assez révélatrices pour les fans les plus enracinés de la saga Dragon Ball, en particulier pour les amateurs de dragon ball z, depuis que son créateur Akira Toriyama a déclaré à la presse que le Saiyan Nappa n’est pas chauve, mais, seulement il se rase pour le plaisir.

Une partie de la révélation a été partagée par l’utilisateur de Reddit DerekPadula, qui commente hilarante: Nappa n’est pas chauve!

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous disons que une partie de l’actualité est sur le portail Thedaoofdragonball. Et sur l’estrade un débat a été ouvert pour chercher des réponses sur les raisons de cette révélation.

Akira Toriyama dit “Nappa n’est pas chauve!” – Article perdu traduit de dbz

Il s’avère que le La race Saiyan ressemble beaucoup à la race humaine à certains égards, et ils sont également capables de souffrez d’alopécie. Cependant, il peut être vu dans un certain flashback comme Nappa avait des cheveux, bien sûr, très peu par rapport à ses camarades.

peut être Nappa a commencé à souffrir de perte de cheveux (calvitie) et a décidé se raser complètement, prenant un look beaucoup plus agressif. Et il aurait été curieux de regarder à quoi ressemblerait Nappa dans la phase Super SaiyanMalheureusement, cela n’arrivera pas parce qu’ils en ont fini avec lui.

À votre avis, à quoi ressemblerait Nappa sur S1?

