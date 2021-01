Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les guerres de console existent pratiquement depuis le début de l’industrie, bien que avec le lancement de PlayStation 3 et Xbox 360, c’est à ce moment-là que cela a commencé à devenir plus sérieux. Maintenant le créateur de Dieu de la guerre, David Jaffe, Il a abordé la dispute éternelle avec un message sincère.

Ces derniers temps, le père de Kratos a donné plus de liberté à sa langue et à son stylo sur Twitter, probablement parce qu’il n’est plus lié à aucune entreprise. Vous avez maintenant acheté un nouveau Xbox série x et il a envoyé un message à tous ceux qui pensaient qu’il était un fanboy de Play Station pour avoir été le créateur de l’une de ses plus grandes franchises.

Suis-je un fanboy? Vous avez bien raison, je suis: un fanboy de VIDEOGAMES! TL; DR-Console ‘wars’ sont pour les enfants. pic.twitter.com/imLWJBd8CF – David Jaffe (@davidscottjaffe) 7 janvier 2021

«Suis-je un fanboy? Ils ont raison, je suis fan de jeux vidéo. TL; DR- La «guerre» des consoles est pour les enfants »était le message sincère de David sur Twitter. Nous ne pourrions être plus d’accord avec le père de God of War, d’autant plus que nous savons qu’une guerre de console n’a pas de sens car le PC sera toujours meilleur que n’importe quelle console, je plaisante.

Êtes-vous d’accord avec David Jaffe?

