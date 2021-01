Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

David Jaffe est un nom bien connu dans le monde des jeux vidéo, car c’est le créateur et réalisateur des premiers jeux de God of War pour PS2 et PS3. Pour des raisons inconnues, le designer maintenant à la retraite, Il n’avait jamais joué au redémarrage de la saga God of War avec son opus PS4.

Maintenant le vétéran a finalement décidé de jouer à ce grand jeu et de le transmettre également pour partager sa première fois avec tous ses followers. Ces vidéos sont devenues virales, mais le moment le plus épique à ce jour est clairement quand elles Vous pouvez à nouveau utiliser les emblématiques Swords of Chaos, les armes préférées de Kratos dans le premier opus de God of War. De toute évidence, ces épées ont un style de combat très différent de celui de la hache Léviathan dans le reste du jeu et la réaction de David ne pourrait pas être plus émotionnelle lors de leur première utilisation au combat.

“Ohh c’est mon garçon. Salut mon fils” dit-elle David Jaffe comme il a d’abord massacré ses ennemis avec les Lames du Chaos dans cette dernière aventure de Kratos. Plus tard, le concepteur de jeux vidéo a remercié Sony Santa Monica, le studio derrière la saga, sur Twitter. Cory Barlog, le nouveau réalisateur, pour garder les emblématiques Swords of Chaos vivantes et pertinentes. Même Barlog a répondu et l’a remercié d’avoir créé God of War au début.

Maintenant, nous avons juste plus de nouvelles sur la suite, Dieu de la guerre Ragnarok, ce que nous attendons tous avec impatience. Ensuite, nous vous laissons avec la rencontre émotionnelle entre un père et sa création la plus parfaite à l’âge adulte:

❤️❤️❤️ Merci de l’avoir créé en premier lieu afin que je puisse me livrer à ma propre narration thérapeutique. – Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) 31 décembre 2020

