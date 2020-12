Casey Hudson et Mark Darrah, créateur de la série Mass Effect et producteur de Dragon Age, respectivement, ont quitté Bioware ces dernières heures. Ce sont les visages les plus visibles du studio qui, après avoir quitté, quittent beaucoup d’incertitude sur vos prochains projets, comme Dragon Age 4, et l’avenir du studio lui-même.

Mark Darrah travaille chez Bioware depuis vingt ans et, en plus d’être producteur, a été leader créatif de la saga Dragon Age. Bien que le coup le plus dur soit la marche, encore une fois, de Casey Hudson. qui est entré dans Bioware en 2000 et après avoir signé la trilogie Mass Effect, a quitté le studio en 2014 pour revenir en 2017 en tant que directeur général. Après son nouveau départ, Laura Miele, directrice des études à EA, a publié une déclaration avec laquelle elle cherche à trouver un nouveau directeur général pour Bioware. Hudson confirme personnellement que Gary McKay, directeur des opérations de développement, remplira son ancien rôle à titre intérimaire, tandis que Samantha Ryan, vice-présidente d’EA, continuera de superviser l’étude.

Malgré le départ de Hudson et Darrah, Bioware a confirmé que continuez le développement de tous vos projets. D’une part, le développement de Dragon Age 4, où Darrah agissait en tant que producteur exécutif, est désormais réalisé par Christian Dailey, directeur de Bioware Austin. Mathew Goldman, un vétéran de la saga Dragon Age, à qui Darrah apporte tout son soutien, poursuivra son travail de directeur créatif.

Savoir plus: Elden Ring semble être sur le point de terminer son développement

Quant à Mass Effect, Mike Gamble s’occupera désormais de la série. Il est un développeur vétéran de Mass Effect 2 et Mass Effect 3 qui a également été producteur de Mass Effect Andromeda. Bioware a entre les mains la remasterisation de la trilogie principale avec Mass Effect: Legendary Edition, qui arrive au printemps 2021, et plusieurs autres projets liés à la saga qui n’ont pas encore été annoncés.