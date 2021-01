My Hero Academia et Naruto

L’une des caractéristiques de My Hero Academia est bien sûr son style artistique. Les personnages et les paramètres ont tracés de ligne, hachures et palette des couleurs authentiques qui font de l’anime un design unique.

Cela est dû à la grande créativité de la Créateur de My Hero Academia, Kōhei Horikoshi, qui puise toutes ses idées d’une manière très intéressante. Dans ce cas, il a décidé de partager quelque chose d’incroyable avec ses fans, car il a fait son propre croquis de Naruto et cela a été très cool.

< コ ラ ボ が 来 た! >

本 日 発 売 の 少年 ジ ャ ン プ GIGA に て

な ん と 「NARUTO- ナ ル ト -」 の 岸 本 先生

描 き お ろ し の ナ ル ト × ヒ ロ ア カ ポ ス タ ー を 掲 載 中! 編 集 部 激 震 の カ ッ コ よ さ…

詳細 は GIGA を 購入 し て チ ェ ッ ク せ よ! & 先 ほ ど 堀 越 先生 か ら ナ ル ト の イ ラ ス ト も 来 た!?

本 ア カ ウ ン ト 限定 で 大 公開! pic.twitter.com/TGkVtqHCoV – 僕 の ヒ ー ロ ー ア カ デ ミ ア 公式 (@myheroacademia) 28 décembre 2020

Comme vous pouvez le voir, ce serait le design de Naruto si jamais il est apparu dans My Hero Academia. De ce point de vue, vous pouvez voir qu’il serait un héros impressionnant qui n’aurait peur d’aucun type d’ennemi. Vous pouvez également voir comment serait la confrontation de Midoriya de My Hero Academia et d’Ultron de Marvel.

Savoir plus: Voici à quoi ressembleraient les personnages de Marvel s’ils étaient dans My Hero Academia

Autres objets Naruto que vous aimerez