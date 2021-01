Tout au long de ces années, les fans de L’ombre du colosse et Le dernier gardien Ils attendaient le retour d’un nouveau projet de leur directeur. Après tout, Fumito Ueda a su nous présenter des histoires surprenantes, avec un gameplay unique et un style graphique si proche des films d’animation qu’il semble un voyage constant à travers l’imaginaire.

Avec des propositions aussi intéressantes, il n’est pas surprenant que de nombreux joueurs soient impatients et suivent de près chacune de leurs étapes. A cette occasion, retrouver une image assez unique qui est présentée dans le Web officiel dans lequel les joueurs n’ont pas négligé un petit détail dans lequel un aperçu de leur nouveau projet est affiché à droite dans la silhouette de 1.

Pour le moment, peu de détails sont connus sur ce travail, rien au-delà du fait que beaucoup suggèrent qu’il peut être un travail très proche de la robotique. Bien sûr, beaucoup soulignent le fait qu’il est sous le label Epic Games Publishing, un nouveau label multiplateforme qui publie les titres sur différentes plateformes, y compris PC, et qui finance les projets à 100%, en maintenant une répartition des bénéfices de 50/50.

Pour le moment, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour connaître en profondeur cette grande proposition, malgré le fait qu’à ce jour, il s’agit de la mention la plus proche et d’un premier regard sur les travaux déjà en cours. En attendant, nous vous rappelons que The Last Guardian et Shadow of the Colossus sont du Œuvres les plus remarquables sur PlayStation 4.