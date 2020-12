Le créateur de Silent Hill quitte Sony et fonde un nouveau studio

Capture d’écran de Silent Hill 2

Ces derniers jours, les rumeurs qui assurent le retour de Silent Hill aux mains de Hideo Kojima pour Playstation 5 se sont durcies, mais bien que cela ait été confirmé ou non, la vérité est que Le créateur de Silent Hill a quitté Sony. Keiichiro Toyama a quitté la société japonaise pour fonder son propre studio, Bokeh Game Studio.

Toyama, également créateur de Siren et Gravity Rush, aurait quitté Japan Studio, propriété de Sony Interactive Entertainment, le 13 août (via Gematsu) pour fonder Bokeh Game Studio et occuper le poste de PDG aux côtés de Kazunobu Sato et Junya Okura, deux vétérans. développeurs qui travaillent avec la création japonaise depuis des années et occupent désormais respectivement les postes de COO et CTO dans la nouvelle société. L’étude définit son objectif comme «le développement de logiciels pour console et PC» et vise à «relever de nombreux défis à l’avenir, quelle que soit la plate-forme».

“Premièrement, je veux que les joueurs apprécient les jeux créés à partir d’idées avec originalité et, deuxièmement, je veux prendre plaisir à créer ces jeux: c’est ça”, déclare Toyama dans un communiqué. «Nous sommes déjà en phase de développement pour notre premier travail, même s’il nous faudra évidemment du temps avant le lancement. Nous vous demandons votre patience et attendons avec impatience les annonces à venir.

Toyama a confirmé à Famitsu dans une interview qu’il travaillait sur un jeu d’action et d’aventure pour diverses plates-formes qui aura une échelle similaire à celle utilisée par leurs jeux précédents, sans entrer dans les détails. Il a également veillé à entretenir de bonnes relations avec Japan Studio, donc il serait prêt à collaborer à nouveau avec Sony dans les projets futurs s’il y a une prédisposition des deux côtés. La dernière version de Japan Studio est le fantastique Playroom d’Astro, pré-installé sur toutes les PlayStation 5.