À ce stade, nous connaissons tous la première désastreuse de Cyberpunk 2077, avec un lancement mal optimisé sur consoles et pas mal de controverses en raison de problèmes internes, CD Projekt RED a dû voir comment sa première attendue était éclipsée par des bugs. Malgré les bugs, le jeu compte un bon secteur de joueurs qui considèrent le titre comme un excellent jeu, malgré les bugs. L’un d’eux est Masahiro Sakurai, créateur de Super Smash Bros, qui a défendu le jeu et ses créateurs pour ce qui s’est passé.

Ces déclarations ont été révélées dans la dernière chronique de Sakurai dans le magazine Famitsu, où Sakurai a consacré quelques mots à son expérience de jeu Cyberpunk 2077 et à son opinion sur la controverse. Dans un premier temps, Sakurai a souligné que Cyberpunk 2077 a attiré son attention lorsqu’il a appris le scandale des remboursements, un acte qui l’a ému et qu’il a considéré comme un précédent de sincérité dans l’industrie du jeu vidéo, ceci compte tenu du grand nombre de titres qui ont été publiés avec erreurs de toutes sortes sur le marché sans aucun retour en échange.

Par la suite, Sakurai a mentionné qu’elle devait alterner ses sessions de jeu Cyberpunk 2077 sur PC, PS4 et PS4 Pro jusqu’à ce qu’elle trouve celle qui offrait l’expérience la plus stable et assure que, malgré les bugs, le jeu CD Projekt RED est très bon titre et c’est un jeu de rêve, surtout parce que c’est un projet très ambitieux qui demande un effort important pour devenir réalité.

