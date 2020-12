Le créateur de Yakuza affirme dans une interview que la Nintendo Switch est destinée aux enfants et aux adolescents

Yakuza: Like a Dragon n’a pas de version pour Nintendo Switch

Bien qu’il bénéficie du soutien des principaux éditeurs de l’industrie, Nintendo Switch reste souvent sur les grandes versions multiplateformes ou vous obtenez des versions sévèrement raccourcies en raison d’un matériel plus limité. Cela a conduit le créateur de la série Yakuza à assurer que Nintendo Switch est une console pour enfants et adolescents.

«Je pense que même maintenant, la plateforme Nintendo [Nintedo Switch] c’est toujours une console de jeu qui est utilisée par un large éventail de groupes d’âge, mais en gros, je pense que c’est matériel pour enfants et adolescents«, Toshihiro Nagoshi, créateur de la série Yakuza, commente dans une interview SEGA (via GoNintendo).

Sans surprise, ces mots de Nagoshi ont soulevé de nombreux commentaires pour et contre la stratégie de Nintendo. Il y a ceux qui voient dans le pari esthétique des jeux Nintendo Un focus clair sur le jeune public du jeu vidéo, même si des propositions comme Animal Crossing: New Horizons ont des joueurs de toutes tranches d’âge ou The Legend of Zelda: Breath of the wild a fait un pas vers la maturité de la saga.

Savoir plus: Date de sortie de Doom Eternal Nintendo Switch annoncée

Dans les deux cas, la vérité est que Nintendo se débrouille très bien avec sa stratégie actuelle. Alors que la console compte déjà environ 70 millions d’unités vendues, elle compte trois jeux à plus de 20 millions d’exemplaires vendus et autant d’autres sur le point de l’obtenir.