Le créateur de la saga Yakuza vient de confirmer qu’un nouveau jeu est en développement

Yakuza: Like a Dragon est sorti il ​​y a quelques semaines dans le monde entier sur PS4, One et Xbox Series en tant que nouveau départ de la franchise SEGA. Dans ce nouvel opus, nous avons laissé le protagoniste précédent Kazuma Kiryu, pour entreprendre un nouveau voyage avec Ichiban Kasuga. À l’occasion du live pour célébrer le 15e anniversaire de la PI, nous avons appris que déjà il y a un nouveau jeu vidéo dans la franchise qui est déjà en développement.

Un nouveau Yakuza arrive

Les collègues du site DualShockers ont été chargés de faire écho à ces informations. Le réalisateur et créateur de la saga Yakuza, Toshihiro Nagoshi, à travers un streaming réalisé le week-end dernier pour le 15e anniversaire de la franchise, a révélé que Ryu Ga Gotoku travaille sur un nouveau jeu. Ensuite, nous vous laisserons les déclarations des Japonais:

«Je vais répéter ce que tout le monde a dit – en parlant des autres producteurs. Nous ne pouvons rien faire d’autre que remercier nos fans de nous soutenir depuis si longtemps. C’est grâce à nos fans que nous pouvons continuer à nous remettre en question et aller de l’avant. Je pense que nous travaillons sur chaque nouveau jeu comme si c’était le dernier que nous allions faire, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous pouvons toujours faire de notre mieux. Je peux également confirmer que nous travaillons déjà sur le prochain match. “

Les informations du support DualShockers indiquent que tout au long de l’émission en direct, et sur la base des précédentes émissions en direct, il a été possible d’extraire l’idée que dans le Ryu Ga Gotoku Studio a le désir de continuer à progresser dans l’histoire d’Ichiban Kasuga. Le nouveau protagoniste a un caractère beaucoup plus insouciant que Kazuma Kiryu, mais en même temps, il sait porter le poids de l’honneur yakuza qui caractérisait tant le “ Dragon de Dojima ”.

Rappelez-vous que récemment, Sega a annoncé le chiffre d’affaires de la saga Yakuza, un succès sans précédent notamment au Japon, et que, petit à petit, en Occident, ils sont vendus dans les magasins et les joueurs l’apprécient comme des jeux. niche. Nous serons à l’affût de toute nouvelle information sur une éventuelle suite jouable avec Ichiban Kasuga. Verrons-nous Yakuza: Like A Dragon 2 ou une nouvelle IP avec un autre protagoniste?