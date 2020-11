Rick & Morty + Retour vers le futur: le crossover le plus impressionnant de tous les temps

Le voyage dans le temps a toujours été un mystère et quelque chose qui semble impossible à faire, mais qui n’a pas arrêté Rick & Morty tout au long de ses aventures. Celles-ci ont voyagé à travers les dimensions et ont même joué avec le temps à leur convenance, et c’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes aiment cette série animée.

Cependant, bien avant, dans les années 90, il y en avait deux autres qui étaient les préférées de tout le monde, et bien sûr, elles continueront de l’être, on parle d’Emmet et Marty de Back to the Future. Sans aucun doute, c’est et sera l’un des meilleurs films de tous les temps, mais que se passerait-il en réalité si un croisement se produisait entre ces deux franchises? Ce serait totalement fou que beaucoup aimeraient voir deux scientifiques fous prêts à mettre leurs connaissances à l’épreuve.

Cette illustration de Rick et Morty retour vers le futur est l’une des meilleures que vous verrez aujourd’hui

Dans l’image suivante, vous pouvez voir l’illustration réalisée par l’artiste de DeviantArt Caycowa, ici vous pouvez voir Rick et Morty avec Emmet et Marty, les quatre personnages prêts pour toute aventure à travers le temps.

Rick & Morty x Retour vers le futur – Fanart x Caycowa

Comme vous pouvez le voir, l’illustration réunit tous les personnages mentionnés, Rick & Morty avec son vaisseau intergalactique et Emmet et Marty avec la célèbre voiture DMC-12 qui sert de machine à remonter le temps. En outre, l’artiste a fait du bon travail en employant un style d’art différent auquel nous sommes habitués et cela lui donne une touche d’originalité. Ce n’est pas la première fois que ce croisement se produit, il y a d’autres illustrations que Rick & Morty et Back to the Future ont fait équipe pour plaire à leurs fans.

