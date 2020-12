La division contenu de Movistar, en charge des chaînes de télévision et du contenu à la demande de Movistar +, n’a pas voulu que 2020 se termine sans introduire de changements dans la plate-forme, et finalement les changements sont venus sous la forme d’une grande révolution d’interface. Deux semaines avant l’arrivée de 2021, Le décodeur Movistar + 4K repense son interface à tous les niveaux.

Movistar indique que la nouvelle interface de son décodeur UHD ou 4K est orientée vers “continuer à améliorer l’expérience et la jouissance du contenu “, et il le fait non seulement en introduisant de simples changements esthétiques, comme une amélioration des transparences ou du design des cartes, mais aussi au niveau fonctionnel, en faisant évoluer les menus eux-mêmes.

Modifications du décodeur Movistar + 4K

Curieusement, jusqu’à présent, ils n’ont pas été introduits couvertures du contenu au format 16: 9 et ils arrivent avec la nouvelle refonte de l’interface du décodeur. Dans le même temps, les bords des images sont arrondis et la taille de la police est également modifiée, améliorant la lisibilité. Les espaces sont modifiés, laissant plus d’air entre les bandes-annonces, les images et leur environnement, et les fiches de contenu sont également améliorées.

Le logo de la chaîne, par exemple, est maintenant affiché à côté des boutons “Regarder maintenant / Enregistrer” et lorsque le contenu est sur le point de disparaître à l’approche de la date d’expiration, cela sera indiqué à côté du bouton “Regarder maintenant” pour que nous ne la laissons pas passer. Les tuiles de la série changent également et les épisodes sont situés dans ce que Movistar définit comme “mode rue”, avec la possibilité de passer de l’un à l’autre en lisant son synopsis.

Les couvertures des moteurs de recherche subissent également des modifications, dont la plus importante concerne leur commande. Maintenant, nous aurons quatre contenus dans chaque ligne de la recherche. Les menus ont également une plus grande transparence ainsi que les synopsis et autres contenus, ce qui permet de voir plus clairement l’image que nous avons en arrière-plan.

Movistar profite également de cette refonte pour créer un nouveau mini-guide avec un qui se déplie vers la gauche pour accéder à toutes les chaînes de télévision. Le lecteur de contenu à la demande maintenant il a un accès direct pour changer l’audio et les sous-titres et on peut avancer et reculer de 15 en 15 secondes (plus si on le laisse enfoncé) avec les boutons de la télécommande.

L’interface du décodeur Movistar + 4K devrait être mis à jour automatiquement dans notre maison, car il est déjà accessible à tous. Si cela ne se produit pas, Movistar nous invite à éteindre le décodeur et à attendre 30 secondes avant de le rallumer. S’il ne se met toujours pas à jour, il est recommandé de le redémarrer pour que la nouvelle interface soit activée.

