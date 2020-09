Les algorithmes sont chargés par le diable. Ou alors il semble. Également sur Twitter, où ils ont vu ce week-end que son système de recadrage et de prévisualisation d’image il semblait préférer systématiquement et avec suspicion les hommes blancs aux autres.

L’effet est né d’une critique d’un autre algorithme de traitement d’image, cette fois en Zoom. En partageant l’image de l’appel vidéo avec son patron – peau noire -, Colin Madland, un utilisateur de Twitter, a vu comment l’application de visioconférence ne visionnait que la partie de l’image dans laquelle il apparaissait – peau blanche -.

Un biais systématique?

Suivant l’exemple, Madland a téléchargé des variantes de l’image, en la retournant horizontalement pour voir s’il s’agissait d’une coïncidence ou non. Plusieurs tentatives commençaient à faites remarquer que l’algorithme avait un certain biais vers les visages blancs. Et ainsi des dizaines d’utilisateurs ont continué les tests.

Téléchargement d’images de deux personnes, à gauche et à droite ou de haut en bas, mais assez loin pour que la sélection du cadre doive choisir Entre l’un et l’autre, certaines différences ont été observées dans ces premiers cas. Les exemples sont nombreux, de ceux réalisés avec des photographies de politiciens aux utilisateurs générés par l’intelligence artificielle.

L’affaire est si surprenante qu’elle affecte même certains personnages de fiction, tout comme Lenny et Carl des Simpsons … choisissant Carl dans diverses configurations d’image:

Un filtrage de ce type peut être appliqué à toutes sortes de personnages, forçant Twitter à agir comme une sorte de poulpe de Paul de l’ère numérique, ou projetant des questions sur les perspectives de genre:

Certains chercheurs se sont cependant tournés vers le réseau social pour vérifier de manière plus systématique s’il y a un biais raciste ou misogyne, c’est-à-dire s’il a un support statistique ou s’il donne un excès de visibilité à la plupart des cas. extrême et controversé. Le chercheur Vinay Prabhu a constaté qu’à partir d’un test répété avec 92 paires d’images, 52 d’entre elles le visage noir a été sélectionné. C’est proche de 57% du temps, indiquant que le problème dont nous parlons n’est probablement pas le cas:

Cette fois, la reconnaissance faciale n’est pas à blâmer

Depuis plusieurs années, Twitter mène un processus pour tenter de détecter quelle est la zone la plus «intéressante» des images téléchargées sur le réseau social. De cette façon, lorsque des photos sont téléchargées en dehors du format traditionnel, un aperçu est affiché qui améliore les niveaux d’interaction, en montrant, ou en essayant de le faire, une partie plus représentative de ce que nous verrons dans son intégralité en cliquant sur un tweet spécifique.

Cependant, il n’est pas introduit pas d’algorithme de reconnaissance faciale dans ce processus. Ou plutôt, plus maintenant. Ceci est confirmé par Zehan Wang, un chercheur sur Twitter qui souligne que depuis 2017 ce type de traitement n’a pas été réalisé, et qu’un test a ensuite été réalisé sur leurs biais d’image.

Twitter expliquait déjà en 2018 comment il procéderait au recadrage de ses images. Au lieu d’utiliser la reconnaissance faciale – une technique basée sur l’IA souvent critiquée pour ses biais et ses défauts – car toutes les images ne contiennent pas de visages, c’était une approche axée sur la proéminence ou la « saillance » des images. L’algorithme est formé avec données des systèmes de suivi oculaire, et répond aux zones avec le contraste le plus élevé, aux visages, aux animaux ou au texte, mais ne recherche pas activement ces paramètres eux-mêmes.

Le réseau social est soutenu par une mise en œuvre de réseaux de neurones et par une étude de 2014 publiée par des chercheurs de l’Université de Tübingen, en Allemagne. Utiliser une nouvelle implémentation, associée à des réseaux de neurones plus modernes et compacts – ce qui les rend plus rapides ou moins chers – sur Twitter ils ont amélioré la sélection de ces zones. Si c’était assez, c’est quelque chose qui reste à voir, et du réseau social, ils ont déjà promis de jeter un autre regard: « Aucun biais significatif n’a été trouvé. Nous examinerons cette étude pour voir si nous devons l’étendre. »

