Le point de vente est depuis des décennies le meilleur espace pour impliquer les marques dans les décisions des consommateurs.

La contingence sanitaire a imposé des tâches de grande valeur sur le marché, en raison de la capacité avec laquelle les marques ont dû travailler.

Un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est celui qui a à voir avec la performance du point de vente.

Le point de vente est aujourd’hui un élément d’une immense valeur sur le marché, en raison de sa capacité à innover, il faut donc connaître l’expérience de Carlos Saenz, Directeur de Vips, l’une des marques les plus rentables de l’industrie de la restauration mexicaine, comme toujours, reconnaissant l’importance d’étudier le marché à l’aide de diplômes et de programmes de gestion tels que ceux proposés par le École de marketing.

Merca2.0 – Qu’est-ce qui a été le plus difficile en marketing pendant cette urgence sanitaire?

Carlos Sáenz – Dérivée de la pandémie, l’une des industries les plus touchées a sans aucun doute été la restauration, d’abord, bien que nous n’ayons jamais fermé complètement parce que nous étions toujours disponibles pour nos clients, via le canal de livraison et à emporter, nous avons dû fermer pendant trois Nous n’avons pas pu servir nos clients dans les restaurants pendant des mois, puis en raison de la réouverture progressive et limitée que nous avons eue.

Aujourd’hui, le défi pour nous est d’augmenter le trafic vers nos restaurants; cependant, grâce à la fidélité et à la préférence de nos clients, nous avons eu une réponse positive et chaque jour nous recevons plus de visites.

De plus, il est important de mentionner que cette situation d’urgence nous a amenés à faire avancer notre plan de renforcement du service à domicile. Avant le début de la pandémie, Vips était déjà présent dans des agrégateurs tels que Uber et Rappi; Cependant, dès le mois de mars, afin d’apporter à nos clients leurs plats préférés à leur porte, en préparant toujours les plats avec le soin et la qualité qui nous caractérisent, nous menons les actions suivantes pour renforcer le canal de livraison:

Nous intégrons DiDi Foods en tant que nouvel agrégateur

Nous ajustons notre menu en optimisant les produits que nous proposons.

Un sceau de sécurité a été ajouté pour garantir que la nourriture qui arrive à la porte de nos clients n’est pas altérée

De plus, nous disposons désormais de notre propre canal de livraison à domicile

Merca2.0 – Communiquer avec le consommateur est vital à ce moment, comment le faire au milieu d’une contingence

CS – Aujourd’hui, les médias numériques sont nos meilleurs alliés pour atteindre nos clients et ces dernières années, chez Vips, nous nous sommes efforcés de renforcer ces canaux, dans le but d’être présents à tout moment pour nos clients.

Merca2.0 – Quelle a été la ressource numérique la plus importante à ce moment, pour le branding?

À l’heure actuelle, les réseaux sociaux jouent un rôle clé, c’est pourquoi chez Vips nous nous sommes associés pour développer des campagnes et des contenus attractifs pour nos clients. Un exemple de ceci est notre campagne numérique «Nous t’aimons», que nous avons lancée en septembre dans laquelle nous avons demandé à tous nos clients et abonnés de nous aider à trouver Amparo, une employée de maison à qui on a refusé des piments à Nogada pour pouvoir profiter cette année de ce plat dans nos restaurants.

La réponse à cette recherche a eu un très bon écho au niveau national, nous avons réussi à générer une conversation sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #AmparoTeQueremos.

Maintenant lis: