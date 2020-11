Au printemps de cette année et à l’occasion du boom du télétravail, nous avons découvert l’une des nouvelles fonctions que Microsoft s’apprêtait à lancer dans une application comme Skype. Afin de faciliter les réunions Meet Now arrivait. C’est le nom d’un outil qui vous permet d’accéder à une réunion ou une visioconférence en un seul clic.

Logique, à l’heure où les applications pour tirer profit du télétravail ont acquis un grand rôle et où il y a plus d’acteurs sur la scène. Meet Now est depuis intégré à Windows 10 et l’étape suivante est faites-le aussi dans Outlook pour iOS.

Des réunions de travail ou de loisirs en un clic

Microsoft Outlook pour iOS est proche de recevoir une mise à niveau comme Meet Now (en espagnol, ce serait se réunir maintenant). Avec cet ajout sous la forme d’un bouton, il suffit de cliquer dessus pour démarrer une réunion instantanée dans Microsoft Teams.

De plus, et grâce aux informations de Stephan Frühwirth (spécialiste du travail numérique Microsoft) sur LinkedIn, nous avons appris que cela sera également possible sur les terminaux équipés d’iOS 14 accéder à Meet Now via un raccourci qui apparaîtra dans le widget Outlook afin que vous puissiez éviter la tâche fastidieuse d’avoir à configurer un appel vidéo en créant un lien dans votre navigateur Web ou avec le client de bureau Teams.

Nouvelles qui sont ajoutées au indications de compatibilité avec d’autres services pour les appels vidéo depuis Outlook pour iOS. Tero Alhonen a publié sur son compte Twitter le texte suivant: “Vous verrez maintenant un bouton Rejoindre lors d’événements de fournisseurs de réunions en ligne courants tels que Zoom, WebEx, BlueJeans et GoToMeeting.”

Pour ceux qui ne connaissent pas Meet Now, c’est une fonction qui permet à l’utilisateur de contacter une autre personne même si elle n’est pas un utilisateur du service Microsoft. Vous pouvez configurer un appel vidéo avec Skype et partager le lien avec d’autres utilisateurs même s’ils n’utilisent pas l’application.

Se rencontrer maintenant arrivera en premier dans le client Windows Outlook, en espérant qu’il pourra être testé à partir de décembre. De son côté, la version d’Outlook pour iOS compatible avec Meet Now devrait arriver dans les prochaines semaines.

Via | ONMFT

