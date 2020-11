Après environ 100 ans, notre génération a rencontré le Avatar Nomad Air Aang, mais maintenant que nous connaissons toute l’histoire, c’est au tour de Korra, protagoniste de Avatar: le dernier maître de l’air et ce cosplayer nous offre le cosplay que ce puissant Avatar mérite. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, cette théorie d’Avatar: le dernier maître de l’air explique l’origine du pouvoir des avatars.

Cosplay Korra super cool! (@rumorcosplay sur tiktok!) de TheLastAirbender

Cette cosplayeuse nous montre en elle Compte TikTok à une Korra avec son costume bleu typique de sa tribu aquatique. Alors qu’avec quelques gadgets de tige avec des extrémités de ce qui semble être du plastique bleu, il nous montre également dans la vidéo un effet qui semble simuler la manipulation de l’élément eau dans les mouvements traditionnels que l’enseignant peut lui avoir appris. Katara.

Et au cas où vous ne le sauriez pas, The Legend of Korra a déjà sa première figurine. Sans aucun doute un excellent complément pour donner du caractère au cosplay. Korra est un personnage puissant et plein de vie dans une série assez profonde dans son histoire et ce cosplay cela fait assez d’honneur au personnage.

