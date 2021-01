La princesse Azula s’amuse avec la maîtrise du feu

De tous les ennemis qu’Aang et ses amis ont affrontés, la princesse Azula peut se démarquer comme étant l’un des plus compliqués. Ses capacités et son apparence sont assez cool et font d’elle un personnage spécial.

Bien que nous l’ayons vu dans de nombreux apparitions lors de la série animée, nous n’avons jamais eu l’occasion de le voir dans une version réelle auparavant. Grâce à un artiste Reddit nommé VeganCowJuice, ce rêve peut être réalisé. Dans l’image suivante, vous pouvez voir comment la grande illustration a été.

Ma version d’Azula (semi-réaliste?) De r / TheLastAirbender

Ce serait sûrement l’apparence de Azula si elle existait vraiment dans la vraie vie, avec des traits asiatiques, charmant et avec un rire malicieux. De plus, ce détail comme le verre brisé lui a donné une touche extrêmement intéressante qui attire l’attention. N’oubliez pas que vous pouvez également voir les incroyables versions en chair et en os des protagonistes d’Avatar: le dernier maître de l’air.

