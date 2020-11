Cette fusion entre Snoopy et Avatar est la meilleure que vous verrez aujourd’hui

Une des bandes dessinées le plus célèbre dans les années 90 et au début des années 2000 il a été Snoopy, Ce groupe d’amis qui dans chaque épisode a eu une aventure assez particulière continue de parler. Et bien que des années se sont écoulées depuis sa dernière publication ils restent toujours au courant grâce à leur communauté de fans, surtout en ce qui concerne les fanarts.

A cette occasion, l’adepte du dessin animé MEWSESdotCom a partagé avec la communauté Reddit une illustration très intéressante sur Snoopy et inspiré du dessin animé et de la série animée Avatar: The Last Airbender.

Comme vous pouvez le voir, pour le crossover, ils ont été utilisés Personnages Snoopy comme s’ils étaient membres de la série animée. Dans l’illustration, vous pouvez voir Charlie Brown avec le look avatar et c’est grâce à la tenue caractéristique des nomades de l’air et au tatouage bleu sur sa tête.

J’ai dessiné “Avatar: The Last Blockhead” – j’espère qu’il vous plaira! depuis TheLastAirbender

Le personnage Snoopy est représenté comme le bison volant de l’Avatar connu comme Appa, c’est sur une niche, quelque chose d’habituel pour le personnage Snoopy. Enfin, le canari nommé Emilio est personnifié comme la mascotte de l’avatar: Momo.

Image vedette | mega.tv