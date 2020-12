Avatar: le dernier maître de l’air C’est l’une de ces séries et anime qui nous prend par la main et nous introduit dans un nouvel univers où les personnages entreprennent leurs propres aventures complexes, similaires en arrière-plan aux collines que nous pouvons avoir, et sous ces mêmes prémisses, ce fan dessine un Zuko avec un style tout à fait unique. Nous avons récemment découvert cette théorie dans Avatar: The Last Airbender qui explique l’origine du pouvoir des avatars.

Vieux Zuko dans mon style de TheLastAirbender

Cette série diffère des autres anime car les lignes sont plus lisses et plus arrondies, bien qu’elles soient maintenues avec des expressions exagérées telles que l’art anime oriental, ce fan a transformé ce à quoi nous sommes habitués et dessine Zuko déjà plus ancien avec un style tridimensionnel avec de grands angles.

Un dessin réalisé avec des cubes modifiés donne vie à l’un des personnages préférés de la série tout en étant affiché sur un fond rouge et dans une expression de bataille digne de la nation du feu. Se pourrait-il que vous voyiez également une ressemblance dans ce dessin avec Samurai Jack? Pouvez-vous imaginer le reste des personnages avec ce type d’illustration?

