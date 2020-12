Ce cosplay Avatar comprend une mascotte

La série animée Avatar: Le dernier maître de l’air a été l’un des série avec la plus haute réception au monde, imitant assez bien le style d’art anime, mais leur donnant leur propre essence. De cette façon, il est devenu le série préférée de toute une génération.

Pour cette raison, de nombreux adeptes recherchent exaltez The Last Airbender en imitant plusieurs de ses personnages. Et cette fois, nous voulons souligner le travail d’un fan d’Avatar – connu sous le nom de katevitamin – qui a voulu partagez un cosplay unique accompagné de votre animal de compagnie.

Le meilleur cosplay d’Aang et Zuco que vous verrez cette semaine

Ce fan d’Avatar connu sous le nom de katevitamin posté sur la plateforme Reddit un photographie où son cosplay brille, laquelle honore deux des personnages avec son animal de compagnie le plus important de la série: Zuco et Aang.

Notre costume d’halloween cette année. Moi comme Zuko, mon chat Cashew comme Aang 🖤 de TheLastAirbender

Comme vous pouvez le voir, son animal de compagnie est un chat sphynx, également connu sous le nom de chat sphinx, cela se remarque par son absence de fourrure et logiquement personnifie parfaitement Avatar Aang. D’autre part, le cosplayer humain personnifiant ZucoC’est parce qu’elle porte du maquillage simulant la brûlure sur son visage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également consulter le meilleur rendu réaliste d’Ang.

Bien qu’il s’agisse d’un cosplay assez décent, il y a un bug dedans, savez-vous ce que c’est?

