Nous sommes toujours surpris par le fan art, les plus talentueux sont aussi les adeptes de l’anime et Avatar est l’une des séries les plus riches culturellement de Nick, tout comme cette incroyable affiche de Avatar: le dernier maître de l’air avec des symboles partout et qui est digne d’un t-shirt ou d’un tatouage.

Nous avons récemment vu comment un artiste recrée parfaitement l’intro d’Avatar: le dernier maître de l’air dans une animation 3D, maintenant nous avons ce qui ressemble à une grande tapisserie pleine de détails est cet art inédit d’un Utilisateur Reddit qui nous montre les personnages les plus pertinents de la série dans un style très particulier avec des détails de décoration qui nous transportent directement dans l’époque.

J’y travaille depuis juillet et je l’ai enfin terminé! R: TLA, style art nouveau! J’espère que vous l’aimerez, c’est l’une de mes émissions préférées! (IG: @jennanoelleart) de TheLastAirbender

Au centre on voit Anng et plus bas sur ses côtés Katara et Sokka créer un espace central pour Toph qui représente un élément différent et qui porte également une garde-robe d’une couleur différente de celles de ses côtés de Tribu de l’eau. En descendant, nous voyons des détails comme Zuko et Azula qui semblent s’attaquer et aiment le Roi phénix tournant le dos à l’art. Intéressant, non?

Maintenant, que pensez-vous d’un nouveau maillot de la série? Un tatouage avec cet art ne serait pas mal du tout. Voyez-vous d’autres détails et symboles intéressants?

