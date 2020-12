Il y a quelques jours, nous avons vu les détails de la Vivo Y30 Standard Edition, un téléphone pour le milieu de gamme du fabricant asiatique qui pourrait très bientôt avoir de la société dans le catalogue, du moins si l’on fait attention aux indices que Google Play Console nous laisse, le lien qui unit les applications / développeurs et les utilisateurs.

Grâce à elle, nous avons eu accès à un nouveau modèle de la marque comme le Vivo Y31. Un terminal sans date de sortie pour le moment dont on connaît déjà plusieurs de ses spécifications et caractéristiques clés. On parle d’écran et de design, mais aussi de processeur.

Avec processeur Qualcomm Snapdragon 662

Et la première chose que nous trouvons est une image de l’avant du futur appareil. Une partie avant avec l’écran déjà habituel qui couvre l’intégralité et n’est interrompue que par une caméra frontale en forme de goutte d’eau dans la zone centrale supérieure. Trois cadres, deux sur les côtés et le supérieur, réduits, ainsi qu’un inférieur avec un peu plus d’épaisseur.

Le Vivo Y31 a ce qui semble être les boutons d’augmentation et de réduction du volume sur le côté gauche, tandis que le bouton d’alimentation est sur le côté droit de l’appareil à côté d’un autre bouton d’utilité inconnue. En haut, une indentation qui est sûrement le Prise casque 3,5 mm.

Et maintenant, il est temps de parler de l’intérieur de la Vivo Y31. Ce terminal utilise un processeur Noyau Qualcomm Snapdragon 662 Octa pris en charge par 4 Go de RAM pour exécuter Android 11, la version qui semble arriver sur le marché.

Un terminal déjà certifié par différentes entités, ce qui suggère celui dont le lancement est peut-être déjà très proche sur le calendrier, nous serons donc attentifs à toute nouvelle qui pourrait survenir à cet égard.

