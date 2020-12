Doraemon C’est l’un des mangas les plus classiques de la fin des années 60. L’anime est apparu à la fin des années 70 et sa diffusion a été maintenue dans de nombreux pays du monde jusqu’en 2005, devenant l’un des anime les plus aimés de tous, c’est pourquoi nous vous avons apporté une image où nous pouvons voir un détail que nous échappé à tout le monde à l’époque. Et au cas où vous ne l’auriez pas vu, Bruce Willis joue Doraemon dans une étrange publicité japonaise.

Shizuka a 3 papas de Doraemon

Comment pouvez-vous voir dans cette image que vous avez partagé un Utilisateur Reddit, Shizuka Il en vient à avoir différents pères tout au long de la série, et si nous regardons de près, l’un d’eux a une caractéristique distinctive, c’est qu’il a ce qui pourrait être le style de la moustache très similaire à Hitler. Un autre des parents a la coiffure qui est devenue très populaire par le président Kim Jong Un de Corée du Nord.

Ce sont sans aucun doute des détails extrêmement drôles et curieux, qui à l’époque nous ne pouvions pas apprécier ou tout simplement ne pas accorder l’attention nécessaire. Des fonctionnalités qui sont aujourd’hui incroyablement reconnues partout dans le monde.

