Le best-seller de Xiaomi est l’un des téléphones de la firme chinoise qui n’avait pas encore reçu MIUI 12.

Xiaomi distribue la mise à jour de MIUI 12 depuis des mois via ses terminaux sur tous les continents, bien qu’en cours de route, il ait rencontré un autre problème. Petit à petit, la liste des terminaux ayant déjà reçu la mise à jour s’est allongée et le dernier à rejoindre est le Redmi 9.

Ce terminal est inclus dans la liste des smartphones les plus vendus du troisième trimestre 2020, étant, en outre, le deuxième Xiaomi avec le plus d’abonnés dans le monde, seulement derrière son frère aîné, le Redmi Note 9.

Une mise à jour arrivée en Chine en septembre

Nous sommes déjà un peu habitués à ce que les mises à jour mobiles de Xiaomi atteignent les appareils de son marché natif plus tôt que le reste de la planète, mais dans le cas du Redmi 9, ils ont Cela a pris un peu plus de temps que nécessaire. En Chine, cet appareil a reçu la mise à jour de MIUI 12 en septembre dernier, alors que les étrangers ont dû attendez presque trois mois de plus pour commencer à le recevoir, et pas tous.

La mise à jour est toujours en version bêta, ce qui signifie que seuls quelques utilisateurs la reçoivent pour le moment. Si ces premiers chanceux ne rencontrent aucun problème, la mise à jour s’étendra à une deuxième vague d’utilisateurs, et à partir de là, en masse.

À tout moment et, considérant que l’étrange revers peut survenir, Xiaomi espère avoir cycle de mise à jour pour Redmi 9 terminé et toutes ses variantes de nom dans différents pays, au plus tard à la fin de décembre. Nous verrons si ces délais sont respectés.

