Les âmes du démon est l’une des cartes les plus fortes pour la première de la PS5 le 12 novembre. Bien qu’il s’agisse d’un remake, Bluepoint Games a travaillé sur ce jeu comme s’il s’agissait d’un nouvel opus de la série, bien qu’il reste assez fidèle à l’original. Maintenant, lors d’une nouvelle interview, il a été révélé que le studio a eu la bénédiction des développeurs d’origine.

Lors d’une conversation avec GameSpot, Gavin Moore, directeur créatif du développement externe chez SIE Worldwide Studios, a révélé que Hidetaka Miyazaki et FromSoftware ont offert leur bénédiction au jeu et étaient heureux de ce développement. Voici ce qui a été commenté:

«Les créateurs originaux, Miyazaki et FromSoftware, nous ont donné leur bénédiction et étaient heureux pour nous de continuer et de faire ce jeu. Je veux dire, ils nous ont donné leur bénédiction, mais ils ne se sont pas impliqués dans la production quotidienne du jeu. Maintenant que tout ce développement a été géré par Worldwide Studios et Bluepoint Games, nous nous sommes assurés de rester fidèles à leur vision originale. C’est quelque chose d’incroyablement important. Nous sommes de grands fans des jeux de Miyazaki, donc nous assurer que ce que nous avons créé était fidèle à sa vision était la norme que nous devons respecter. “