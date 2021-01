Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La Nintendo Switch aura cette année 4 ans sur le marché, ce qui signifie qu’elle atteindra le milieu du cycle de vie moyen des consoles. Il est courant dans l’industrie de publier des modèles remaniés avec plus de puissance, et des indices sont apparus ces derniers mois selon lesquels Nintendo pourrait préparer une nouvelle version améliorée de la console qui rendrait les jeux plus beaux que jamais. Bien que cette possibilité semble excellente pour beaucoup, un développeur a expliqué pourquoi le nouveau système ne serait pas exploité.

Des rapports ont suggéré que Nintendo se prépare à lancer une Nintendo Switch mise à niveau, appelée officieusement le «Pro» et qui inclurait des fonctionnalités telles que le support 4K et un processeur plus puissant. Pris ensemble, la console vous permettrait d’exécuter des jeux de console existants avec des améliorations des temps de chargement ou des graphiques.

Cependant, le co-fondateur et vice-président d’Engine Software, Ruud van de Moosdijk, a mentionné dans une interview avec Nintendo Tout ce que le studio n’est pas très enthousiasmé par une éventuelle version améliorée de la Nintendo Switch. Le développeur a expliqué qu’il dit cela pour des raisons de compatibilité, puisque les jeux sont disponibles dans tous les modèles, il est généralement développé sur la base de la console standard, donc les qualités de la nouvelle console sont à peine exploitées.

«Pour être honnête, notre opinion à ce sujet pourrait être contraire à beaucoup de gens, mais nous ne sommes pas de grands partisans du modèle« Pro ». Bien sûr, ce serait bien d’avoir plus de RAM ou un CPU / GPU plus rapide qu’avant, mais, s’il est toujours considéré comme la même plate-forme, vous devez vous assurer que votre jeu fonctionne sur tous les modèles. Ainsi, pour la compatibilité, vos performances sont ajustées aux spécifications les plus basses. Nous l’avons vu avec les «systèmes améliorés» précédents, dont la puissance supplémentaire n’a jamais vraiment été mise à profit pour cette raison », a commenté le développeur.

La compatibilité empêcherait d’exploiter la puissance du supposé modèle Pro

Si vous aimez l’idée d’avoir une Nintendo Switch améliorée, vous n’êtes peut-être pas très d’accord avec l’opinion de Ruud van de Moosdijk. Cependant, nous vous rappelons que Nintendo a déjà publié des systèmes améliorés et qu’ils vérifient ce que le développeur a dit. Un exemple plus récent est la New Nintendo 3DS, qui offrait un peu plus de puissance à la console portable. Bien que certains jeux aient profité de ses fonctionnalités, la plupart n’ont pas profité de plus que sa puissance supplémentaire, ce qui a entraîné des temps de chargement beaucoup plus courts et une navigation plus fluide dans les différentes applications du système. Il y avait peu de jeux exclusifs à cette console, tels que Xenoblade Chronicles 3D et Fire Emblem Warriors.

Jusqu’à présent, Nintendo a publié d’autres modèles de Nintendo Switch, qui ont amélioré leurs performances modérément, comme le modèle 1.1, qui dispose d’une batterie avec une capacité de charge plus élevée. Un modèle plus important a été la Nintendo Switch Lite, qui a supprimé plusieurs des fonctionnalités d’un modèle standard afin d’être plus économique. Depuis lors, Nintendo n’a pas mentionné qu’une nouvelle version de la Nintendo Switch allait arriver; au contraire, il a nié avoir travaillé sur une version améliorée.

Que pensez-vous des déclarations du développeur? Souhaitez-vous que Nintendo lance une nouvelle Nintendo Switch?

