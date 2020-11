Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sony a révélé God of War: Ragnarok dans une émission axée sur la PlayStation 5 en septembre dernier. Il n’a pas été beaucoup présenté, on pouvait donc espérer qu’il est encore loin de sa première. Cependant, de nouveaux indices semblent indiquer que le jeu ne sera pas seulement prêt pour 2021, mais que ce serait également le jeu de l’année 2020.

Après la confirmation du développement du jeu par SIE Santa Monica, aucune information officielle n’est arrivée, mais nous avons récemment appris à nouveau le jeu grâce aux commentaires intéressants d’un développeur du studio interne de Sony, qui a attiré l’attention sur le chemin. dans lequel il fait référence au jeu.

Les commentaires sont venus du testeur et concepteur de jeux du SIE Santa Monica Studio Sami, qui a posté sur son compte Twitter qu’ils travaillaient sur “quelque chose de spécial et de fou”.

God of War serait le jeu de l’année 2021

Mais ce n’était pas tout, car dans les commentaires, il a montré que God of War: Ragnarok serait le jeu de l’année 2021. C’est ce qui a donné le plus à parler, car il ne parle pas seulement de la qualité du jeu, mais aussi parce que laisse entendre que le titre fera ses débuts l’année suivante.

Il est important de dire que dans son commentaire, il n’a jamais fait mention de God of War: Ragnarok, mais il le suggère, car il a déjà parlé de God of War (2018), en plus d’être le seul projet actuellement connu pour être le studio interne de Sony. a en développement.

«Jouer à God of War 2018 semble surréaliste maintenant. À l’époque, je n’aurais jamais pensé que ce serait dans le développement de jeux. Nous travaillons sur quelque chose de spécial et de fou… il est temps de se préparer pour le GOTY [Juego del año] 2020 », a déclaré Sami.

Au moment de la rédaction de cet article, le tweet n’est plus disponible, mais l’initié de l’industrie, Roberto Serrano, a réussi à capturer le tweet, que vous pouvez voir ci-dessous.

Boy🗣️Kratos et son fils reviennent et c’est “quelque chose de spécial et de fou … il est temps de se préparer pour GOTY 2021” – @RagSami DIEU DE GUERRE RAGNAROK | PS5 | 2021 # PS5 #GodOfWar #Ragnarok pic.twitter.com/vamYQ56rLP – Roberto Serrano ‘(@ geronimo_73) 3 novembre 2020

La compétition pour être le jeu de l’année 2021 sera très serrée

Vous pensez peut-être qu’il est trop tôt pour penser que God of War sera le jeu de l’année 2021, d’autant plus que des jeux très prometteurs feront leurs débuts l’année prochaine, tels que Resident Evil Village, Horizon Forbidden West ou encore Halo: Infinite. De même, nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera candidat pour le Jeu de l’année 2021, sachant qu’il n’a pas atteint les Game Awards 2020.

Cependant, nous vous rappelons que dans son année, God of War (2018) a réussi à vaincre Red Dead Redemption 2, qui était également un titre de 10, donc God of War: Ragnarok ne doit pas être sous-estimé.

Que pensez-vous de ces déclarations? Pensez-vous que God of War: Ragnarok sera le jeu de l’année 2021? Dites le nous dans les commentaires.

