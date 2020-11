Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

World of Warcraft est sorti il ​​y a 16 ans, en 2004, quand il a réalisé un avant et un après dans le genre de MMORPG. Dans 13 de ces années, il était présent Chris Kaleiki en tant que Game Designer, l’un des plus anciens Tempête De Neige. Kaleki a même deux personnages et un objet inspiré de lui. Malheureusement, il a maintenant expliqué les raisons qui l’ont forcé à quitter son emploi pendant plus d’une décennie.

Apparemment pour Chris, la direction que prend le jeu et Tempête De Neige généralement plus son type. Les décisions qui ont été prises pour libérer Shadowlands ils affectent gravement “l’état du jeu”. Le désormais ex-travailleur de l’entreprise a publié une vidéo de 15 minutes sur son compte YouTube où il expose toutes les raisons qui l’ont conduit à abandonner le travail de sa vie.

L’une des motivations les plus importantes lors de la prise de décision était d’avoir travaillé sur le développement du redémarrage de WoW Classic, ce qui l’a amené à voir les grandes différences entre le jeu original et ce qui se fait maintenant avec Shadowlands.

Il souligne principalement ses critiques sur le changement d’approche que le jeu a connu quant à la façon de le jouer. Selon lui a réduit l’importance des guildes et son besoin, réduisant l’expérience de jouer le meilleur solo de WOW, axé sur NPC et son histoire.

D’un autre côté, “Warcraft et WoW ont toujours eu une histoire”, dit-il, “mais dernièrement, je pense que dans le jeu moderne, l’histoire en est juste une plus grande partie. Les personnages et tous leurs propres drames aspirent vraiment beaucoup d’air dans le jeu. Alors que je crois que dans un monde virtuel, dans un MMO, les joueurs sont vraiment l’histoire. “

Qu’est-ce que tu penses? Rappelle-toi que World of Warcraft Shadowlands Il sortira le 23 novembre.

