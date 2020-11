Modélisation 3D Beerus

le Dieu de la destruction connu comme Beerus a fait ses débuts dans le film appelé Dragon Ball Z: La bataille des dieux, dans ce film, vous pouviez voir une partie du pouvoir que ce personnage présentait, se plaçant comme l’un des plus puissants rivaux de Goku et des guerriers Z.

Savoir plus: Créez votre propre hommage au manga Dragon Ball avec un Majin Boo terrifiant et réaliste

Pour leur chance, Beerus a épargné leur vie pour le simple fait qu’il aimait les bonbons créés sur terre, depuis lors il est devenu le nouveau sensei de Goku et Vegeta, étant un personnage de importance vitale dans la saga Dragon Ball.

Grâce à ces événements, ce personnage a gagné l’affection et le respect de nombreux adeptes, et un fan en particulier connu sous le nom de jaynyina a fait un Illustration de modélisation 3D rendant hommage à Beerus, résultant en une figure exceptionnelle.

Comme vous le verrez, dans les images le personnage est assis assez pensif, à côté de lui se trouve le Poisson Oracle et le plus surprenant est la définition et le réalisme de chaque élément trouvé dans l’image. Si vous voulez en savoir plus, vous adorerez voir Goku comme un dieu de la destruction.

Comment avez-vous pensé cette modélisation 3D de Beerus?

Image vedette | A-static.besthdwallpaper

Autres objets Dragon Ball que vous aimerez