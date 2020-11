Lorsque le chapitre interactif de la série Black Mirror intitulé Bandersnatch: Choisissez votre propre aventure a été créé sur Netflix, une grande partie du public a pris l’aventure de créer sa propre version de l’émission avec bonne humeur et enthousiasme. À l’exception de l’éditeur de livres Chooseco, connu pour sa collection de romans pour enfants intitulée Choose Your Own Adventure, basée sur le même principe du chapitre: à savoir, le lecteur peut élaborer à travers décisions multiples, aventures et récits différents à chaque lecture.

Il était clair pour l’éditeur que Bandersnatch était une imitation audiovisuelle de leur idée, ils ont donc décidé de régler les choses à l’américaine: au tribunal.

Mettons un peu de contexte: Chooseco a décidé de poursuivre Netflix début 2019 quelques jours après la première de Bandersnatch, affirmant que la structure du chapitre spécial de la série d’horreur technologique Black Mirror il a utilisé le même principe que sa collection de livres la plus célèbre. Chooseco a affirmé que le concept essentiel était le même que celui utilisé – et popularisé – par sa marque, elle s’est donc précipitée pour intenter une action en justice contre la chaîne, considérant qu’elle avait violé sa marque.

Netflix

Il convient de noter que Chooseco est connu pour défendre de manière agressive sa marque contre d’autres sociétés et même des développeurs de petits jeux, et a affirmé que Netflix utilisait illégalement le nom, et même que Bandersnatch était en grande partie une progression visuelle de ses produits dans papier et encre. Netflix a répondu par une contre-attaque, demander à un tribunal d’invalider la marque Choisissez votre propre aventure comme terme générique.

Maintenant, l’histoire est terminée, au moins en partie; car la réalité est que si quelqu’un attendait une résolution claire, ce n’était pas le cas. Les termes de l’accord ne sont pas publics, mais Netflix semble avoir été heureux. La décision de la Cour maintient le contrôle de Chooseco sur la marque Choose Your Own Adventure (ou la phrase en général), ce qui est une déception pour quiconque souhaite trouver un moyen de régler une fois pour toutes le statut juridique du terme.. Dans quelle mesure une expression large avec des centaines de connotations différentes peut-elle appartenir à une marque? Pour l’instant, Chooseco a la réponse. De nouveau.

L’article met fin au différend juridique de Netflix sur “ Bandersnatch ” a été publié dans Hypertext.