Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Qu’ils ont en commun Capitaine Falcon, Fox MccLoud et Picotement de Le Leyend de Zelda? Outre le fait qu’ils sont tous des personnages de Nintendo, les trois personnages ont été créés par le même artiste, Takaya imamura. Mais malheureusement, il ne pourra pas continuer à créer des personnages ou à travailler sur tout autre titre de la marque, car après 32 années consécutives, il prendrait finalement sa retraite de l’entreprise.

L’annonce de son départ, l’a rendue publique en Facebook, en vous remerciant pour tout le temps que vous avez passé dans le développeur. Le créateur était une partie importante de certains des titres les plus mémorables de la marque de Mario, depuis qu’il a occupé des fonctions de directeur artistique La légende de Zelda: le masque de Majora, il a également été graphiste dans le premier Renard étoilé et F-Zéro, producteur de F-Zero: Assaut et Star Fox: Commande et last but not least directeur des jeux Cavaliers et Steel Diver.

Sans aucun doute, la perte de ce créateur vétéran sera un retrait dur de l’équipe du cinéaste japonais.

De gauche à droite sont (Takaya Imamura, Shigeru Miyamoto, Tsuyoshi Watanabe)

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord