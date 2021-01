Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le réalisateur Hideaki Itsuno avait une grande responsabilité d’être en charge de Devil May Cry 5, car cela représenterait le retour de la franchise après tant d’années d’inactivité. Cependant, le travail d’Itsuno et de l’équipe de développement a été à la hauteur des attentes et grâce aux résultats positifs, de nombreux joueurs sont conscients du nouveau projet de la création, qui ont partagé une légère mise à jour pour les exciter.

Comme beaucoup de créatifs japonais, Hideaki Itsuno, réalisateur et producteur de Capcom, a profité du début de 2021 pour non seulement souhaiter à ses followers une bonne année, mais aussi évoquer le nouveau projet Capcom dont il est en charge.

Après avoir terminé le développement de Devil May Cry 5, le dernier jeu qu’il a réalisé, Hideaki Itsuno, a révélé que lui et son équipe travaillaient déjà sur un nouveau projet Capcom. La seule chose que l’on sache à son sujet est qu’il était en développement simultanément avec Devil May Cry 5: Special Edition, conçu pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X | S de nouvelle génération, et qu’il pourrait également faire ses débuts sur ces consoles.

Trouver: Hideaki Itsuno pourrait travailler sur un jeu en monde ouvert.

Itsuno a laissé entendre que l’annonce de son nouveau projet est à venir.

Si vous êtes l’un de ceux qui attendent le nouveau jeu de Hideaki Itsuno et Capcom, vous devrez attendre longtemps, car le développeur a confirmé qu ‘”il y a un long chemin à parcourir”, mais la bonne nouvelle est qu’il semble qu’il est sur la bonne voie et que le meilleur est ce qui suggérait que l’annonce n’était peut-être pas si loin.

“Bonne année! Ont-ils joué à DMC5 SE? Si vous ne parvenez toujours pas à obtenir le nouveau matériel, veuillez essayer Vergil DLC! Le nouveau projet en construction parallèle est toujours en cours. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais restez à l’écoute pour l’annonce! », A commenté Itsuno sur son Twitter (via DualShockers).

En plus d’avoir travaillé sur Devil May Cry, Itsuno a été impliqué dans d’autres séries Capcom, telles que Dragon’s Dogma, Street Fighter, Powerstone et Darkstalkers. Honnêtement, il y a peu de chances que le réalisateur travaille sur les 2 dernières franchises, il est donc possible qu’il se concentre sur les nouveaux développements de Dragon’s Dogma ou Street Fighter, étant donné que le dernier opus de Devil May Cry n’est en cours de réalisation que depuis peu de temps. marché.

Beaucoup de gens pensent que le prochain projet de Hideaki Itsuno sera Dragon’s Dogma 2, car le créateur a été directeur du premier opus de la série et était également responsable de l’édition suivante de Dark Arisen. Comme si cela ne suffisait pas, le développeur avait exprimé son souhait de travailler sur la suite de Dragon’s Dogma, une franchise qui a même déjà une série animée sur Netflix.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Hideaki Itsuno pense que pour cette raison, Dante de Devil May Cry ne parviendra pas à Super Smash Bros.

Attendez-vous la révélation du nouveau projet Capcom? Sur quel jeu pensez-vous que Hideaki Itsuno fonctionne? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Hideaki Itsuno, nous vous informons que le développeur est venu très près de quitter Capcom. Cela dépendait du succès d’un titre qui s’est avéré bon à la fin, donc le créateur est heureusement resté avec l’entreprise. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Hideaki Itsuno en visitant cette page.

La source