Makoto Shinkai, l’esprit créatif derrière le célèbre votre nom et vieillir avec toi, on dirait qu’il travaille déjà sur son prochain grand projet. Depuis la sortie de son dernier film d’animation en 2019, le réalisateur a gardé le silence sur son prochain long métrage, heureusement cela a changé récemment.

Sur Twitter, Shinkai a partagé une esquisse de son prochain grand projet. Pour le moment, ce développement est inconnu. Bien qu’il soit facile de supposer qu’il s’agit d’un film, le réalisateur a également réalisé des publicités et des courts métragesde sorte que le teaser que vous avez partagé puisse faire référence à l’une de ces trois options.

Voici ce que Shinkai a commenté sur Twitter:

“Récemment, j’étais dans ma chambre à travailler sur des story-boards, mais mes yeux sont plus flous et plus lourds que le travail précédent.”

Considérant qu’entre votre nom et Weathering With You, il y a eu une période de développement de trois ans, il est possible que le même cycle se répète et en 2022 nous verrons le prochain grand film du réalisateur, qui nous racontera sûrement une histoire d’amour impossible entre deux jeunes hommes japonais, ce que Shinkai est un expert en voyant son travail précédent.

