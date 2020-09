Les conseillers en placement Motley Fool ont suggéré que le dividende AAPL pourrait être doublé afin de récompenser les investisseurs…

La société jouit d’une excellente réputation en matière de conseil en finances personnelles, en plus de son service de conseils d’investissement sur abonnement. Il a nommé Apple aux côtés d’Oracle et d’Accenture comme candidats potentiels pour des paiements de dividendes en actions plus généreux.

Au cours des six derniers mois, de nombreuses entreprises ont réduit ou suspendu leurs dividendes pour conserver leur trésorerie tout au long de la pandémie COVID-19. Alors que ces flux de revenus passifs se tarissaient, les investisseurs se considéraient probablement chanceux tant que leurs actions maintenaient leurs paiements existants. Cependant, il existe encore de nombreuses entreprises riches en liquidités qui peuvent facilement se permettre de doubler leurs dividendes existants sans perdre de temps. Apple a rétabli son dividende suspendu depuis longtemps en 2012, et a ensuite augmenté son paiement chaque année. Cependant, le rallye pluriannuel de l’action a réduit son rendement à terme de plus de 2% en 2016 à seulement 0,7% aujourd’hui. Ce paiement dérisoire n’attirera aucun investisseur sérieux, mais Apple a dépensé moins de 20% de son flux de trésorerie disponible sur son dividende au cours des 12 derniers mois – ce qui suggère qu’elle peut facilement se permettre de doubler son rendement actuel. Apple, qui a généré plus de la moitié de ses revenus depuis le début de l’année avec les iPhones, est toujours confronté à des vents contraires à court et à long terme. À court terme, il doit soutenir la croissance de son écosystème de services, vendre plus de montres Apple et d’AirPod pour développer son activité matérielle, naviguer avec précaution dans la guerre commerciale et faire face au retard induit par la pandémie de ses iPhones 5G plus tard cette année. À long terme, il doit réduire sa dépendance à long terme à l’égard de l’iPhone tout en se développant sur les marchés du matériel de nouvelle génération. Cette transition pourrait être difficile, et les investisseurs font beaucoup confiance à Apple, car ses actions se négocient à plus de 30 fois les bénéfices à terme. Par conséquent, Apple pourrait récompenser les investisseurs patients pour leur persévérance alors que ses évaluations ralentissent la croissance à court terme de l’action.

Je ne suis pas personnellement convaincu qu’Apple verrait une raison de le faire. Les gains du cours de l’action cette année auraient éclipsé toute augmentation de dividende. De plus, comme le note MacDailyNews, la société est généralement plus encline à dépenser ses liquidités en rachat d’actions, ce qui profite également aux actionnaires. Mais Motley Fool a raison de dire que le dividende AAPL a augmenté régulièrement au fil des ans, donc ce n’est pas impossible.

