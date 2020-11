Le Delicious Last Course était prévu pour 2019, mais Studio MDHR n’était pas satisfait du résultat.

The Delicious Last Course, le DLC de Cuphead, semble s’étouffer Studio MDHR, responsable de ce jeu de plateforme stimulant avec un style si particulier. Le contenu était initialement prévu pour 2019, mais a été retardé et nous n’avons eu aucune nouvelle pendant des mois. Désormais, les responsables du jeu ont annoncé de reporter à nouveau leur arrivée.

Chad et Jared Moldenhauer, fondateurs du Studio MDHR, ont publié une lettre via Twitter exprimant leur malaise face au retard du DLC tant attendu. Affirmez que ils ne sont pas entièrement satisfaits du résultat, et ils veulent que The Delicious Last Course soit la touche finale pour un jeu qui a enthousiasmé les critiques et le public. Ils disent aussi que la situation causée par COVID-19[feminine Cela les empêche de fonctionner normalement, ce qui les a amenés à prendre cette décision.

Dans l’extension, Mme Chalice fait équipe avec Cuphead et Mugman pour explorer une nouvelle île pleine d’ennemis et de boss finaux à combattre, en l’un des jeux les plus difficiles de ces dernières années, qui se distingue également par sa finition artistique dessinée à la main et par ce look de film d’animation typique des années 30 du siècle dernier.

Avec l’arrivée de The Delicious Last Course, le DLC définitif de Cuphead, il était également prévu qu’un édition physique du jeu, puisque le titre n’est actuellement disponible qu’en format numérique. Mais de cette question n’ont pas été manifestées dans Studio MDHR. Si vous voulez savoir ce que propose cette aventure originale, ne manquez pas notre analyse Cuphead.

