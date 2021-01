CD Projekt apportera les mises à jour de nouvelle génération aux consoles dans le courant de 2021.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 13 janvier 2021 à 22:55 138 commentaires

Le lancement de Cyberpunk 2077 a été l’un des chapitres les plus mouvementés de l’histoire récente du jeu – c’était le jeu le plus visiblement attendu, mais aussi celui qui n’a été livré qu’à moitié. Bien que la version PC soit agréable, avec des hauts et des bas occasionnels, les utilisateurs de consoles ils ont exprimé un grand mécontentement à l’égard du jeu. Les erreurs techniques frappent tout le monde de la même manière. Maintenant, CD Projekt vient au premier plan, avec la transparence comme drapeau, pour clarifier la situation et établir un waypoint pour l’avenir.

Sur le blog officiel de la société, le co-fondateur Marcin Iwinski reconnaît en vidéo que l’arrivée du jeu dans les magasins n’était pas ce à quoi ils s’attendaient en interne: déplacer l’échelle du Ville de nuit à la console du matériel à partir de l’ordinateur était une tâche exceptionnellement difficile, surtout en ce qui concerne transmission de données (c’est-à-dire le flux d’apparition des objets et des personnages dans le moteur graphique). L’exécutif ajoute que les tests internes n’ont pas illustré bon nombre des problèmes déclaré par les joueurs finaux, et que le studio était convaincu qu’ils auraient le patch zero-day à temps.

Les mises à jour générationnelles arrivent dans la seconde moitié de l’année Comment le avenir du jeu? Les responsables envisagent des patchs avec corrections de bogues– Nous aurons une petite mise à jour dans les dix prochains jours, suivie d’une mise à jour plus substantielle dans les semaines suivantes. Promettant de continuer à mettre à jour Cyberpunk 2077 régulièrement à l’avenir, Iwinski ajoute que le DLC gratuit qui avaient été annoncés sont toujours en cours, mais ils devront attendre que les problèmes les plus importants soient résolus: il y aura plus d’informations “dans les mois à venir”. À titre de note, il y a deux semaines, il a été dit que ledit DLC arriverait au début de 2021.

Avec un degré similaire de spécificité, on nous dit que le améliorations générationnelles Cyberpunk 2077 pour Xbox Series X et PlayStation 5 arrivera “dans la seconde moitié de 2021”, ce qui signifie que les consoles de salon Microsoft et Sony continueront à exécuter les versions de la génération précédente avec leurs améliorations pertinentes jusqu’à ce que cette version supérieure arrive. du jeu. La déclaration comprend une note très intéressante sur la controverse de la pénurie de main-d’œuvre.

Ils éviteront le crunch dans tous leurs futurs projets “L’équipe travaille à apporter des solutions importantes au jeu sans heures supplémentaires obligatoires. L’une de nos priorités pour tous nos projets futurs est d’éviter le crunch.” En revanche, si vous faites partie des utilisateurs mécontents qui ont demandé un remboursement, sachez que CD Projekt a commencé à rembourser l’argent et que vous l’avez peut-être déjà reçu.

