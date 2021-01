Les deux premiers chapitres très courts de WandaVision ont donné beaucoup de choses à dire. L’argument était assez ingénieux pour éviter de donner des indices sur ce qui se passe. Wanda et Vision sont-ils dans un autre univers? Est-ce une hallucination? Ou une nouvelle manifestation formidable des capacités de la sorcière écarlate? Pour l’instant, rien n’a été dit et tout semble indiquer que l’intrigue de la série aura assez prudent dans ce qu’il faut révéler à l’avenir. Cependant, ce qui est évident, c’est que tôt ou tard, quelqu’un devra démêler l’énigme.

Le programme a été un succès critique et public, il est donc déjà considéré comme un regard plus qu’intéressant sur l’approche Marvel sur la phase quatre qui vient de commencer. En plus de la liberté de création totale, Taika Waititi a été donnée pour Thor: Love and Thunder est le bourdonnement des multivers dans Spider-Man 3. Ainsi, l’intrigue excentrique et pour l’instant mystérieuse de la série Disney Plus , semble suggérer que les prochaines histoires de l’étude seront un jeu de temps et d’espace. Et qui de mieux pour jouer dans un tel complot que le sorcier suprême lui-même, le docteur Stephen Strange?

Le personnage joué par Benedict Cumberbatch jouera l’année prochaine dans une suite directe de son histoire d’origine: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film suscite déjà l’intérêt des fans et plus encore après l’annonce que ce serait “une aventure avec des moments de terreur” dans laquelle Wanda Maximoff aurait un rôle de premier plan. Compte tenu de ce détail, il ne semble y avoir qu’une seule conclusion incontournable. Le docteur Strange sera-t-il celui qui parviendra à ramener Wanda à la réalité – si c’est le cas -?

Un monde étrange et, pour l’instant, mystérieux

Disney Plus

Bien qu’il soit maintenant complètement impossible de savoir ce qui se passe réellement dans WandaVision, les fans ont dédié un beaucoup d’efforts pour arriver à diverses conclusions. Et l’un des points de discussion les plus intéressants a été le fait qu’avec le docteur Strange, Wanda est la seule capable d’utiliser la magie. Au moins de la manière dont on l’entend dans Marvel.

Ce lien spécial sera sans aucun doute exploité dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Quelque chose qui était déjà prévisible. Dans la bande dessinée, Wanda et le sorcier suprême ont eu de longues histoires de rencontres et de malentendus. Donc, très probablement, cette connexion entre les deux apparaîtra enfin à l’écran.

‘Doctor Strange’: le début d’une histoire à raconter

Dans la bande dessinée de 2004 Avengers: démontée, Wanda est l’esprit contrôlé par le docteur Doom profitant de la nature chaotique de sa magie. À ce moment-là, le personnage a perdu le contrôle de son esprit en raison de la perte de ses enfants à naître. La catastrophe de la perte de contrôle de Wanda sur ses pouvoirs provoque l’une des situations les plus violentes au milieu du monde Marvel. La combinaison des pouvoirs de Doom et de la sorcière écarlate provoque la mort de presque tous les Avengers, en plus d’une situation d’urgence colossale, presque impossible à combattre.

Au milieu de la débâcle le seul capable d’affronter Wanda est le docteur Strange, en raison de sa connaissance du fonctionnement de la magie du chaos de Wanda. Après une bataille brutale entre les Avengers et les pouvoirs de ces derniers poussés à l’extrême, Strange utilise l’Oeil d’Agamotto pour induire le coma à Wanda, la laissant sous la garde protectrice de Magneto et Charles Xavier.

Ce qui précède est le point de départ de House of M, l’histoire désormais célèbre qui raconte comment Wanda perd le contrôle de ses capacités jusqu’à ce qu’elle déforme la réalité. En fait, c’est déjà une rumeur connue selon laquelle la bande dessinée est la base de l’intrigue de WandaVision. Si c’est le cas, tout indiquerait que le docteur Strange est le seul capable d’arrêter l’illusion? ou inverser la réalité alternative? qui a ramené Vision à la vie.

Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, en raison de la formation du docteur Strange avec The Old Woman **, le personnage dispose de suffisamment de ressources pour gérer une boucle temporelle. **

Ouvrir les multivers avec ‘Doctor Strange’

Comme de nombreux fans l’ont souligné, l’intrigue de WandaVision semble suggérer que les deux sont piégés dans une boucle infinie. Un, en plus, que Wanda contrôle à la satisfaction et à partir de ses souvenirs. Est-il possible que quelqu’un puisse dupliquer les pouvoirs d’une gemme infinie?

Pour Wanda, ça l’est. Ses pouvoirs – dans la version cinématographique – ils ont pu détruire le joyau qui a donné vie à Vision au cours de l’une des dernières scènes tendues de Endgame. Il n’est donc pas surprenant que ceux-ci – modifiés et augmentés par le chagrin – vous permettent de créer votre propre bulle de temps et d’espace. Une grande partie des histoires de la phase 4 ont à voir avec le thème du multivers – Loki et Spider-Man 3 parmi eux – donc très probablement Docteur Strange être celui qui doit gérer les conséquences de tout ce que Wanda a fait.

En tant que personne qui a contribué à sauver l’univers, Stephen Strange comprend que le côté obscur a trop de pouvoir et doit également faire face à ses démons. Selon cette conclusion, il est fort probable que le Sorcier suprêmeSoyez celui qui peut enfin ramener Wanda, et peut-être le sauver d’elle-même.

L’article Le docteur Strange aura-t-il une apparition inattendue dans «WandaVision»? Tout semble indiquer qu’il a été publié dans Explica.co.