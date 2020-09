Du développeur du très acclamé La vie est étrange vient son dernier projet, Miroir jumeau, qui vient d’obtenir une date de sortie le 1er décembre dans une nouvelle bande-annonce. Dontnod Entertainment sortira maintenant deux jeux avant la fin de l’année, l’autre (publié par Xbox Game Studios) s’appelle Tell Me Why, actuellement publié dans la mode épisodique bien connue du studio.

En partenariat avec Bandai Namco Entertainment, Twin Mirror de Dontnod sera un jeu d’aventure avec une veine de thriller psychologique qui pompe le sang. Le jeu suit l’histoire d’un ancien journaliste d’investigation nommé Sam qui est retourné dans sa ville natale, Basswood, en Virginie occidentale après la mort de son meilleur ami. Ce qui suit est une chasse aux indices avec une torsion qui semble adhérer à la marque habituelle de réalisme de Dontnod fusionné avec des événements non naturels.

La bande-annonce de l’annonce de la date de lancement, trouvée sur la chaîne Youtube de Xbox, montre Sam utilisant ses pouvoirs d’enquête et son palais de l’esprit incroyablement détaillé pour reconstituer un mystère. Il semble que le joueur puisse entrer dans le palais de l’esprit de Sam à des points de mémoire ou lorsqu’un indice est trouvé et que ses pensées et ses idées sont affichées avec un design vitreux où les joueurs peuvent interagir avec des objets et voir les intuitions de Sam que sa voix intérieure, Double, peut jouer devant les joueurs. La bande-annonce montre un paysage magnifique que Sam doit explorer alors qu’il se désintègre lentement jusqu’à ce qu’il ne soit pas clair ce que sont des pensées ou des souvenirs glacés et ce qu’est la vraie vie. L’alter ego de Sam, Double, n’aide pas la réalité qui s’efface de Sam alors que la bande-annonce le montre se battre avec Double pour reprendre possession de son état mental et vaincre ses démons intérieurs.

La bande-annonce montre des aperçus d’autres personnages qui sont d’une manière ou d’une autre importants dans la vie de Sam, et les joueurs peuvent choisir à qui ils parlent. Selon l’état de l’enquête de Sam, il y a plusieurs fins à débloquer, similaires à Life Is Strange et à l’autre nouveau jeu de Dontnod, Tell Me Why, où les choix des joueurs déterminent l’histoire et ses fins. Un autre thème qui traverse tous ces jeux est la revisitation du passé, cependant, Twin Mirror a un ton beaucoup plus sombre et semble être destiné à un public plus âgé. Ce n’est pas épisodique mais jette tout le jeu aux joueurs à la fois, et le jeu n’a pas peur de montrer une atmosphère moins subtile, plus frénétique, par opposition à Life Is Strange.

Après le succès de Dontnod avec La vie est étrange, les attentes sont assez élevées pour Twin Mirror. S’en tenir à la même formule de narration est une sage décision, et l’histoire semble certainement intrigante. La capacité d’interagir davantage avec l’environnement est une amélioration pour garder les joueurs immergés, il est donc possible que les fans de Dontnod aient un autre récit rempli de dilemmes à attendre cette saison des vacances.

Miroir jumeau sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 1er décembre 2020.