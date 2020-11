Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 09:55

Il semble que les couvertures de la PS5 ne seront pas la seule chose qui pourrait être personnalisée dans la prochaine génération de Sony. Récemment, un youtubeur a entrepris la tâche d’ouvrir le DualSense, le contrôle de la console, et a constaté que le retrait de la façade est relativement facile, suggérant que les joueurs pourraient échanger cette partie de l’accessoire contre des designs personnalisés dans un futur possible.

Le youtuber John Glasscock a récemment publié une vidéo où nous pouvons voir comment la façade est retirée sans trop de problèmes. De cette manière, cela ouvre la porte à un marché éventuel axé sur la création de différentes plaques pour les commandes PS5, à condition qu’elles aient l’approbation de Sony.

Cependant, pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle que cela est possible, et on ne sait pas si le retrait de la façade aura un impact négatif sur la garantie DualSense, nous ne recommandons donc pas de le faire tant que nous n’aurons pas plus d’informations à l’avenir.

Ce n’est pas tout ce qui a été découvert lors de l’ouverture du DualSensecar la puissance de la batterie interne de la commande a été révélée. De la même manière, nous vous disons ici quel est le grand changement que cet accessoire a apporté par rapport au DualShock 4.

Via: John Glasscock

