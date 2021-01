C’est officiel maintenant. L’un des plus importants fabricants de montres de sport et de bracelets d’activités sur le marché a un nouveau propriétaire. Fitbit appartient déjà légalement à Google.

En novembre 2019, Google a annoncé l’achat de Fitbit pour 2,1 milliards de dollars mais jusqu’à aujourd’hui, quatorze mois plus tard, ils n’avaient pas a terminé l’acquisition. Rick Osterloh, vice-président principal des appareils et services chez Google, a annoncé la conclusion de l’accord. L’absorption est déjà terminée.

Fitbit «Fabriqué par Google»

L’acquisition de Fitbit est le meilleur pari de Google pour entrer pleinement dans le marché des appareils de santé et de bien-être suite à l’acquisition du département horloger Wear OS de Fossil. Fitbit est sur le marché depuis plus de 10 ans, réussissant à vendre 100 millions d’appareils et à atteindre 28 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

Google souligne que l’acquisition de Fitbit a été faite par des appareils, et non à cause des données de vos clients. Fitbit maintiendra des directives strictes en matière de confidentialité et de sécurité et que Google n’utilisera pas les données Fibit pour afficher des publicités.

Lorsque Google a annoncé l’achat de Fitbit, il a signalé que l’acquisition devait s’améliorer Porter OS avec ses partenaires. Dans la déclaration d’aujourd’hui, ils rapportent que l’union de Google et Fitbit générera mplus de concurrence et rendre la prochaine génération d’appareils meilleure et plus abordable.

Fitbit a renouvelé sa gamme d’appareils il y a quelques mois avec le lancement des nouveaux Fitbit Sense, Verse 3 et Inspire 2, de sorte que le premier appareil sportif n’est pas attendu avant la fin de l’année. Google Fitbit.

Via | Google

Partager Google finalise l’achat de Fitbit: le fabricant de bracelets et de montres de sport a une nouvelle maison