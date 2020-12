Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cela fait 4 jours que Cyberpunk 2077, l’un des titres les plus attendus de cette année (sinon le plus attendu), est sorti dans le monde et malgré la polémique subie à la fois sur PS4 et Xbox One, le titre compte déjà avec des millions de personnes profitant et explorant les rues de Night City. Et l’une des surprises que les utilisateurs ont le plus aimées a été l’énorme quantité de clins d’œil et de références qu’ils présentent dans le jeu à d’autres jeux vidéo tels que GTA San Andreas ou Échouement mortel, mais les clins d’œil ne se limitent pas aux jeux vidéo, des mèmes apparaissent également sur les murs.

Le mème bien connu “emosido trompé” est un habitué de la communauté hispanophone, utilisé dans d’innombrables messages sur Twitter ou Facebook, avec une popularité encore plus grande en Espagne, où on peut même le trouver sur des t-shirts. Mais malgré cette popularité, il est assez curieux que ce mème ait réussi à se faufiler dans Cyberpunk 2077 et que la phrase puisse être vue peinte sur l’un des murs des bâtiments de la ville, en particulier dans la zone contrôlée par les Valentines.

Pour tous ceux qui veulent voir par eux-mêmes cette découverte particulière, cette carte de Night City marque la zone exacte où nous pouvons trouver les graffitis curieux:

