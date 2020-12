Zoro faisant référence à l’anime Berserk

Fan de Sailor Moon et One Piece? vous êtes au bon endroit!

Un dessinateur a tenté de fusionner le classique des années 90 avec l’anime à la mode avec un résultat absolument hilarant. Il est impossible que vous n’obteniez pas un sourire en le voyant!

Zoro entre dans le monde de Sailor Moon!

Un artiste Reddit surnommé “lucimemes” a partagé un curieux dessin dans lequel on voit l’un des protagonistes de Sailor Moon … avec le visage de Zoro de One Piece!

Premier message ici et c’est mon art Sailor Zoro que j’ai fait pour quelqu’un sur le serveur Discord r / onepiece. Prendre plaisir. de r / OnePiece

La vérité c’est que fusion entre ce personnage de One Piece et Sailor Moon C’est hilarant, et le fan art est arrivé à un moment parfait puisque le classique des années 90 est sur toutes les lèvres car un nouveau film intitulé Sailor Moon Eternal sortira bientôt. Voyez si c’est tellement à la mode, que même au Japon, ils ont commencé à faire des mariages sur le thème de Sailor Moon.

